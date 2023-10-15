15 октября, 20:52
Палестино-израильский конфликт

СМИ: США и Израиль обсуждают возможность поездки Байдена на Ближний Восток

По данным портала Axios, речь идет о возможности визита американского президента на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Власти США и Израиля обсуждают возможность визита американского президента Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил портал Axios.

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По словам его источников из числа израильских должностных лиц, речь идет о возможности поездки Байдена на следующей неделе.

"Нам нечего объявить о новых поездках", - приводятся в публикации слова руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Как сообщила ранее газета The Times of Israel со ссылкой на помощника главы израильского правительства, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить еврейское государство "с визитом солидарности". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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