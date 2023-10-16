Премьер Греции и президент Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Кириакос Мицотакис и Абдель Фаттах ас-Сиси отметили важность поставки гумпомощи в сектор Газа, однако выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в регионе

АФИНЫ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обеспокоены возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам их телефонного разговора.

Политики обсудили последние события после террористических нападений движения ХАМАС на Израиль и ситуацию в секторе Газа. "Премьер-министр подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарного кризиса. Лидеры двух стран согласились с важностью того, чтобы гуманитарная помощь достигла Газы, но при этом выразили обеспокоенность по поводу возможности эскалации и распространения кризиса по всему региону", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.