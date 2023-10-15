Генсек ООН призвал ХАМАС освободить заложников

Антониу Гутерриш также призвал Израиль пропустить гуманитарную помощь

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал радикальное палестинское движение ХАМАС немедленно освободить всех заложников, а Израиль - дать разрешение на поставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

"В этот драматический момент, когда мы все находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, моя обязанность как генерального секретаря ООН сделать два гуманитарных призыва. [Призываю] ХАМАС немедленно и безо всяких условий освободить заложников. [Призываю] Израиль дать скорейший и неограниченный <…> доступ для гуманитарных поставок <…> ради гражданского населения Газы", - следует из его заявления.

Эти цели не должны становиться "разменными монетами" и должны быть достигнуты, поскольку "это правильно", убежден Гутерриш.

"В Газе заканчивается вода, электричество и другие важные ресурсы. ООН располагает запасами продовольствия, воды, непродовольственных товаров, медикаментов и топлива на складах в Египте, Иордании, на Западном берегу [реки Иордан] и в Израиле. Эти товары могут быть направлены [в сектор Газа] в течение [нескольких] часов", - указал он.

Генеральный секретарь добавил, что для реализации поставок необходимо предоставить сотрудникам ООН и партнерских неправительственных организаций возможность "безопасно доставить грузы в Газу <...> и беспрепятственно распространить их среди нуждающихся".