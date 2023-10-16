Во Франции заявили о предоставлении разведданных Израилю

Французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню отметил, что Париж находится в постоянном контакте с израильскими властями по вопросу поиска и освобождения заложников

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Французская разведка сотрудничает с Израилем по вопросу передачи информации. Об этом сообщил в интервью газете Le Progres министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Основная часть помощи, которую мы оказываем сегодня Израилю, - это разведка, - сказал Лекорню. - Разведданные предоставляются в рамках партнерства между нашими странами".

Он отметил, что Франция находится в постоянном контакте с израильскими властями по вопросу поиска и освобождения заложников, которых боевики радикального палестинского движения ХАМАС захватили в плен при нападении на Израиль. При этом глава военного ведомства ушел от ответа на вопрос о возможности использования французского спецназа для освобождения сограждан.

Глава МИД Франции Катрин Колонна отмечала, что в ходе атаки ХАМАС 19 французов были убиты, еще 13 числятся пропавшими без вести, при этом часть из них может находиться в заложниках.