Иран не намерен вступать в конфликт, если Израиль не атакует его

Глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе ранее заявлял, что если Израиль продолжит наносить удары по гражданскому населению сектора Газа, то масштабы конфликта могут расшириться

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Иран не намерен вступать в военный конфликт с Израилем в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке до тех пор, пока еврейское государство не совершит атаку на исламскую республику. Об этом сообщило агентству Reuters иранское постоянное представительство при ООН.

"Вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой при условии, что израильский режим апартеида не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Силы сопротивления смогут защитить себя", - указали дипломаты.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что если Израиль продолжит наносить удары по гражданскому населению сектора Газа, то масштабы конфликта могут расшириться. Позже в интервью телеканалу Al Jazeera он сообщил, что исламская республика через посредников предостерегла еврейское государство от дальнейших обстрелов палестинского анклава.