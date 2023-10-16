Премьер Румынии сообщил о достижении компромисса с Киевом о правах меньшинств

Марчел Чолаку заявил, что проекты соответствующих "изменений в законодательстве" уже готовы

БУХАРЕСТ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что компромисс с Киевом о правах проживающих на Украине румын достигнут. Об этом глава кабинета сообщил в интервью телеканалу "Прима-ТВ".

"Мы достигли компромисса в отношении меньшинств, - сказал он. - <...> Определенно в Киеве мы с премьер-министром Украины сообщим об этом, потому что права меньшинств должны быть зеркальными".

Чолаку подтвердил, что совершит на этой неделе поездку в Киев, где намечено совместное заседание правительств двух стран.

"Мы хотим такие же права [для румын] на Украине, какие имеют и украинцы в Румынии, - отметил глава правительства. - Кроме того, очень много этнических румын участвуют в войне на Украине". По его словам, проекты соответствующих "изменений в законодательстве" уже готовы.

"Более того, - добавил Чолаку, - молдавский язык не должен больше существовать". Ранее глава кабинета призывал украинские власти "признать, что так называемый молдавский язык не существует, и принять соответствующие законодательные и административные меры".