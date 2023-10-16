15 октября, 22:07,
обновлено 15 октября, 22:50
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нанесла новый удар по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

AP Photo/ Ariel Schalit
© AP Photo/ Ariel Schalit

В течение всего дня воскресенья израильские военные сообщали об обстрелах со стороны Ливана, в том числе с применением противотанковых ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане в ответ на стрельбу, которая велась вчера (в воскресенье) в направлении израильской территории", - говорится в заявлении.

В воскресенье в течение всего дня израильские военные сообщали об обстрелах со стороны Ливана, в том числе с применением противотанковых ракет. В ответ, согласно сообщениям пресс-службы, израильские военные вели артиллерийский огонь по ливанской территории, в том числе по аванпостам "Хезболлах", сообщалось и о привлечении к этим ударам израильской авиации. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация