В Кропивницком и Миргороде прозвучали взрывы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Многочисленные взрывы прозвучали в городах Кропивницком (ранее - Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом Запорожье. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".
Ранее серия взрывов была зафиксирована в Днепре (ранее - Днепропетровск).
По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.