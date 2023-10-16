В Кропивницком и Миргороде прозвучали взрывы

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Многочисленные взрывы прозвучали в городах Кропивницком (ранее - Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом Запорожье. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".

Ранее серия взрывов была зафиксирована в Днепре (ранее - Днепропетровск).

По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.