15 октября, 22:21
Военная операция на Украине

В Кропивницком и Миргороде прозвучали взрывы

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Многочисленные взрывы прозвучали в городах Кропивницком (ранее - Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом Запорожье. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее серия взрывов была зафиксирована в Днепре (ранее - Днепропетровск).

По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация