Власти ФРГ не установили контакт с гражданами страны, находящимися в заложниках у ХАМАС

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что это являлось одной из главных тем во время ее визита в Израиль, а также последующего визита в Египет

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Германии до сих пор не установило прямой контакт с гражданами страны, находящимися в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила в интервью телеканалу ARD министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"К сожалению, нет. У нас до сих пор нет прямого контакта", - сказала Бербок, отвечая на вопрос.

Она добавила, что это являлось одной из главных тем во время ее пятничного визита в Израиль, а также последующего визита в Египет. Бербок также обратилась к эмиру Катара, поскольку эта страна, как и Турция, по ее утверждению, имеет каналы связи с руководством ХАМАС. Она заверила, что специальная группа в министерстве круглосуточно работает над получением информации о судьбе граждан ФРГ, удерживаемых ХАМАС.

Бербок отметила, что население сектора Газа испытывает острый дефицит продовольствия и медикаментов. "Именно поэтому я сейчас веду непрерывные дискуссии с ООН и другими нашими партнерами о том, как мы можем теперь доставлять гуманитарные товары в сектор Газа", - указала министр. Новые страдания гражданского населения в секторе Газа, по ее мнению, создают питательную среду для терроризма. "Это также ставит под угрозу достигнутое до сих пор сближение с арабскими соседями. Это расчет террористов. Он не должен оправдаться", - резюмировала она.

Бербок пояснила, что борьба с ХАМАС должна вестись с учетом гуманитарной ситуации. "Это огромная дилемма, которую трудно решить. Но нам придется с этим столкнуться", - признала она. "В этом смысле я призываю всех, как здесь, так и в арабском мире, проводить различие между террористами и мирными жителями. Борьба ведется против ХАМАС, а не против палестинцев", - заключила министр.

Ранее Бербок заявила, что восемь немцев находятся в заложниках у ХАМАС. Большинство из них имеют двойное гражданство.