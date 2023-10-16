СМИ: США предложат странам ЕС меры по получению доходов от замороженных активов России

Из публикации портала Axios следует, что Вашингтон рассчитывает изыскать таким образом новые средства на помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен во время поездки в Люксембург и встреч с коллегами из стран Евросоюза на начинающейся неделе намерена предложить конкретные шаги, направленные на получение доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios.

По словам его источника из числа американских чиновников, "в Люксембурге на этой неделе министр финансов Джанет Йеллен планирует призвать европейских должностных лиц предпринять конкретные шаги по получению процентов от находящихся на европейских счетах российских активов в размере около $200 млрд". О каких именно мерах идет речь, не уточняется. Как следует из публикации, Вашингтон рассчитывает изыскать таким образом новые средства на помощь Киеву.

Как сообщил в начале текущего месяца Минфин США, Йеллен прибудет в Люксембург 16 октября. Она планирует принять участие во встрече министров финансов стран ЕС. Как отмечало ведомство, Йеллен намерена "согласовать с европейскими партнерами совместную поддержку Украины", а также соблюдение санкций против РФ.

В публикации Axios отмечается, что власти США пытаются найти "творческие подходы" к дальнейшей поддержке Киева, поскольку Конгресс пока не может согласовать выделение дополнительных средств на помощь Украине. Как подчеркивает портал, вашингтонская администрация дает понять, что "есть ограничения в ее возможностях оказывать помощь Украине и Израилю, а также финансировать работу правительства".

Йеллен в интервью агентству Bloomberg, опубликованном 21 сентября, заявила, что поддерживает план обложения прибыли от замороженных российских активов налогом. Она отметила, что США обсуждают этот вопрос со странами ЕС. Йеллен ранее говорила, что Вашингтон, его союзники и партнеры рассматривают варианты потенциального использования российских суверенных активов для восстановления Украины после конфликта.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В связи с этим он предупредил, что Москва будет по мере возможности защищать свои интересы.