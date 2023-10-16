Президенты Венесуэлы и Палестины обсудили в ситуацию в секторе Газа

Николас Мадуро и Махмуд Аббас выступили за прекращение огня и открытие гуманитарных каналов помощи мирному населению

КАРАКАС, 16 октября. /ТАСС/. Президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Палестины Махмуд Аббас обсудили в телефонном разговоре ситуацию в секторе Газа, выступили за незамедлительное прекращение огня и открытие гуманитарных каналов помощи мирному населению. Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном в воскресенье на сайте этого ведомства.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом в воскресенье 15 октября и обсудил ужасную ситуацию в секторе Газа, возникшую в результате массированных атак Израиля на мирное население, которые привели к тысячам убитых и раненых и полностью перешли границы уважения международного гуманитарного права", - говорится в сообщении МИД. Оба лидера выступили "за немедленное прекращение огня", "открытие гуманитарных каналов помощи населению", а также "за восстановление международного правопорядка и выполнение резолюций Организации Объединенных Наций".

"Президенты обсудили инициативы, выдвинутые различными государствами, включая Египет и Китай, о созыве всемирной конференции для достижения мира, восстановления международной законности с целью незамедлительно остановить военную агрессию против мирного населения и добиться окончательного восстановления прав палестинского народа", - говорится в документе МИД.

Мадуро сообщил палестинскому президенту о "направлении в ближайшее время 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа, что даст начало плану постоянной, прямой поддержки палестинского народа по установленным гуманитарным каналам".