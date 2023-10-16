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Палестино-израильский конфликт

США сообщили о гибели 30 своих граждан при эскалации на юге Израиля

По информации Госдепа, 13 американцев считаются пропавшими без вести

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американские власти считают, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 30 граждан США. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель Госдепартамента.

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"На данный момент мы можем подтвердить смерть не менее 30 американских граждан", - отметил сотрудник. По его словам, 13 американцев считаются сейчас пропавшими без вести. Как подчеркивается в заявлении, власти США "ведут круглосуточную работу, чтобы установить их местонахождение, и взаимодействуют с израильским правительством по всем составляющим кризиса с заложниками".

Как уточнили в Госдепартаменте, это включает "обмен разведывательными данными и отправку экспертов из правительства США с целью консультирования" израильской стороны по вопросам, касающимся освобождения заложников.

  

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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