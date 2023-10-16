Около 600 тыс. жителей Газы покинули свои дома в связи с эскалацией

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что во всех больницах Газы осталось топлива на 24 часа работы

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа достигло 600 тыс. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Массовое перемещение [населения] с севера на юг сектора Газа продолжилось после приказа Израиля об эвакуации в пятницу. По состоянию на вечер субботы около 600 тыс. внутренне перемещенных лиц нашли убежище в центральной и южной частях Газы, условия их жизни ухудшаются", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что с субботы их число успело "существенно вырасти", но точных цифр не приводится. "Число внутренне перемещенных лиц в городе Газа и на севере [сектора] Газа невозможно определить ввиду постоянного перемещения людей", - уточнили в УКГВ.

"Во всех больницах Газы осталось топлива на 24 часа работы. Прекращение работы резервных электрогенераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу", - подчеркивает управление.