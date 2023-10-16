Байден допустил нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией

Американский президент уточнил, что это потребует времени

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией возможна, но потребует времени. Такую оценку он привел в интервью телекомпании CBS.

Байден ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что попытки нормализовать отношения между двумя странами мертвы. "Саудовская [Аравия], ОАЭ и другие арабские страны понимают, что нормализация отношений с Израилем послужит укреплению их безопасности и стабильности", - сказал глава американской администрации.

"Поэтому я считаю, что они (попытки нормализации отношений - прим. ТАСС) все еще живы. Это потребует времени", - подчеркнул Байден.

"На то, чтобы пойти в направлении нормализации, которая имела бы смысл как для арабских стран, так и для Израиля, уйдет время", - добавил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Саудовской Аравии приостановили нормализацию отношений с Израилем. По словам одного из его собеседников, пока переговоры не могут быть продолжены. Когда они возобновятся, вопросу об уступках израильтян палестинцам необходимо отдать больший приоритет. Как заявил один из источников агентства, Вашингтон потребовал от Эр-Рияда выступить с осуждением действий радикального палестинского движения ХАМАС, однако саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд отказался это сделать.

Причастность Ирана к ситуации в Израиле

Президент США также сообщил об отсутствии свидетельств причастности Ирана к атакам радикального палестинского движения ХАМАС против Израиля. Его спросили, стоит ли Иран за событиями в секторе Газа. "Я не буду вдаваться в секретную информацию. Но если говорить коротко, то четких доказательств этого нет", - сказал американский лидер. При этом Байден подчеркнул, что "Иран постоянно поддерживает ХАМАС и "Хезболлах".

Он заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС. "Да, считаю", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Байден напомнил о концепции сосуществования двух государств - Израиля и Палестины. "Должна быть Палестинская автономия. Должен быть путь к созданию Палестинского государства", - добавил он.

Согласно этому плану, будет создано независимое государство рядом с Израилем для 5 млн палестинцев, проживающих в Газе и на Западном берегу реки Иордан, поясняется в эфире CBS.