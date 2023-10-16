В ФРГ заявили, что эскалация в секторе Газа ухудшит ситуацию с безопасностью в Германии

Министр внутренних дел Нэнси Фезер отметила, что органы безопасности страны внимательно следят за развитием событий как в интернете, так и на улице

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) заявила, что эскалация конфликта в зоне палестино-израильского конфликта приведет к ухудшению ситуации с безопасностью в ФРГ.

"Чем хуже будут выглядеть кадры из Газы сейчас, тем выше риск большей мобилизации и эмоционализации сторонников ХАМАС [в Германии]", - сказала Фезер в интервью медиагруппе Funke. "Наши органы безопасности очень внимательно следят за развитием событий как в интернете, так и на улице", - заверила она. При этом глава МВД подчеркнула, что власти страны "не позволят, чтобы террор ХАМАС прославлялся и направлялся против евреев и Государства Израиль". "Это линия всей Германии, и на нашей специальной конференции министров внутренних дел [федеральных земель] в пятницу все были абсолютно единодушны в этом", - констатировала она.

Наивысшим приоритетом, по словам Фезер, остается защита евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений, безопасность которых усилена. Министр вновь отметила, что важно использовать все законные средства для изгнания сторонников ХАМАС. Красной линией для пропалестинских демонстраций, по ее утверждению, является уголовное право. "Наше конституционное государство должно проводить эту линию: запретить собрания, если существует угроза антисемитского подстрекательства, и жесткое вмешательство полиции", - заявила министр.

Она заметила, что проект нового закона ФРГ о гражданстве, который сейчас обсуждается в Бундестаге, также предусматривает четкое исключение антисемитов. "Тот, кто привлекает внимание антисемитскими действиями, ни при каких обстоятельствах не может получить немецкий паспорт", - пояснила Фезер. Вместе с тем глава МВД указала, что подавляющее большинство мусульман в Германии решительно отвергает террор ХАМАС. "Мы должны поговорить с ними, чтобы ненависть не имела возможности распространиться дальше. Однако мы также ожидаем предельно четкого осуждения террора ХАМАС со стороны мусульманских объединений без каких-либо если и но", - заключила Фезер.

Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) также оценивает ситуацию с безопасностью как критическую. "Нынешние события в Израиле, вероятно, создадут высокий уровень угрозы для ситуации с безопасностью в Германии", - заявил Funke представитель БКА. "В принципе следует ожидать демонстративных действий в сочетании со словесными выражениями недовольства вплоть до нанесения материального ущерба или даже отдельных телесных повреждений в связи с этим", - подчеркнул он.