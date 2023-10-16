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Военная операция на Украине

Байден утверждает, что Вашингтон помогает Киеву, чтобы не быть втянутым в войну в Европе

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Susan Walsh
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Susan Walsh

Американский президент отметил, что в ситуации вокруг Украины его целью было не допустить "оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками США по НАТО и находится на границе России"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что США поддерживают Украину, поскольку хотят избежать втягивания в войну в Европе. Такую позицию он изложил в интервью телекомпании CBS, которое было записано на минувшей неделе и показано в эфире в воскресенье.

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По словам американского лидера, в ситуации вокруг Украины его целью было не допустить "оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками [США] по НАТО и находится на границе России".

"Знаете ли вы о крупных конфликтах в Европе, в которые мы бы не оказались втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло", - утверждал Байден.

"Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет в этом ключевую роль", - заключил американский лидер. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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