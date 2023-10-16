Луиса Гонсалес признала поражение на выборах президента Эквадора

Она также поздравила Даниэля Нобоа с избранием

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Эквадора от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес признала победу своего соперника Даниэля Нобоа на прошедших в воскресенье выборах главы государства.

"Я также поздравляю тех, кто не голосовал за нас, потому что победил выбранный ими кандидат", - сказала она в ходе выступления перед сторонниками, которое транслировалось в эфире телеканала Ecuavisa.

Гонсалес также поздравила Нобоа с избранием. "Я надеюсь, что в ближайшие минуты смогу позвонить ему и поздравить его лично по телефону", - сказала она.

В воскресенье в Эквадоре прошел второй тур досрочных выборов президента, которые были назначены в мае действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Согласно данным, опубликованным Национальным избирательным советом после обработки 90% протоколов, за Нобоа, представляющего центристское движение "Национальное демократическое действие", проголосовали 52,29% избирателей. Новый глава государства вступит в должность в конце ноября или в начале декабря этого года. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.

35-летний Нобоа, сын одного из богатейших предпринимателей страны, станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Он обещает спасти экономику страны с помощью программы по стимулированию производства и занятости за счет государственной поддержки малых и средних предприятий, налоговых льгот для компаний и привлечения иностранных инвестиций. Политик также выступает за ужесточение контроля за наркотиками и улучшение снабжения правоохранительных органов.

Нобоа входил в парламентскую группу дружбы между Эквадором и Россией и в этом качестве ездил в Москву в сентябре 2022 года. Поездка была оплачена компанией семьи Нобоа. Политик заявлял, что осуждает специальную военную операцию РФ на Украине, но в то же время предлагал Эквадор в качестве посредника в диалоге между Москвой и Киевом.