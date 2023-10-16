Япония предоставила РФ дополнительные данные о сбросе воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Япония предоставила российской стороне дополнительные сведения о сбросе в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в связи с высказанной в конце сентября просьбой Россельхознадзора. Об этом сообщил японский МИД.

"После онлайн-диалога, проведенного 10 октября в связи с пресс-релизом Россельхознадзора от 26 сентября, российской стороне до 15 октября была предоставлена дополнительная информация", - говорится в заявлении ведомства. "Япония продолжит прозрачно и добросовестно предоставлять России объяснения, основанные на научных данных, получая при этом оценку Международного агентства по атомной энергии", - добавили в МИД.