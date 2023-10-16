Трамп назвал "шуткой" интервью Байдена телекомпании CBS

Бывший американский лидер добавил, что интервью следует расценивать как вклад в политическую кампанию Демократической партии

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS следует расценивать как "шутку" и вклад в политическую кампанию Демократической партии.

Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп, комментируя вышедшее в воскресенье шоу, в котором Байден отвечал на некоторые вопросы, в том числе об Украине и об эскалации израильско-палестинского конфликта.

"Они только что взяли интервью у бесчестного Джо Байдена и вели его на протяжении [интервью], как потерявшегося ребенка. В каждом вопросе уже содержался ответ, и задавались они так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту шутку следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии. <...> Почему они защищают Байдена, хотя он самый коррумпированный и некомпетентный президент в истории Соединенных Штатов?", - написал он в социальной сети Truth Social.