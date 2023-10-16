16 октября, 01:57
Палестино-израильский конфликт

Колумбия допустила приостановку дипотношений с Израилем

Это связано с разногласиями между двумя государствами по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметил президент республики Густаво Петро

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не исключает возможность приостановки дипломатических отношений с Израилем из-за разногласий между двумя странами в свете ударов по сектору Газа.

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"Если нам придется приостановить отношения с Израилем, мы приостановим их. Мы не поддерживаем геноцид, - написал глава государства в воскресенье на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Я призываю Латинскую Америку проявить настоящую солидарность с Колумбией".

Ранее власти еврейского государства вызвали в МИД колумбийского посла Маргариту Манхаррес для беседы, поскольку сочли антисемитскими критические высказывания Петро об израильских ударах по сектору Газа и блокаде региона. Президент Колумбии заявил во вторник, что эти действия ведут к жертвам и разрушениям, подобным последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто. 

Теги:
ПалестинаКолумбияПалестино-израильский конфликтИзраильПетро, Густаво
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