Колумбия допустила приостановку дипотношений с Израилем

Это связано с разногласиями между двумя государствами по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметил президент республики Густаво Петро

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не исключает возможность приостановки дипломатических отношений с Израилем из-за разногласий между двумя странами в свете ударов по сектору Газа.

"Если нам придется приостановить отношения с Израилем, мы приостановим их. Мы не поддерживаем геноцид, - написал глава государства в воскресенье на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Я призываю Латинскую Америку проявить настоящую солидарность с Колумбией".

Ранее власти еврейского государства вызвали в МИД колумбийского посла Маргариту Манхаррес для беседы, поскольку сочли антисемитскими критические высказывания Петро об израильских ударах по сектору Газа и блокаде региона. Президент Колумбии заявил во вторник, что эти действия ведут к жертвам и разрушениям, подобным последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто.