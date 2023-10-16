Избранный президент Эквадора выступил с первой речью в окружении вооруженных военных

Даниэль Нобоа вышел к сторонникам без бронежилета, в котором был на избирательном участке

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 октября. /ТАСС/. Избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа выступил с первой речью после победы в окружении вооруженных военных, свидетельствуют кадры, показанные в эфире телеканала Ecuavisa.

На них видно, что рядом с политиком на сцене стоят несколько охранников и военных с оружием. В то же время Нобоа вышел к сторонникам без бронежилета, в котором был на избирательном участке. "С завтрашнего дня мы начинаем работать во имя нового Эквадора, чтобы восстановить страну, которая страдает от разгула преступности, коррупции и ненависти", - сказал избранный президент в своем первом выступлении.

Голосование проходило в условиях чрезвычайного положения, введенного после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио 9 августа, за 11 дней до первого тура выборов. Второй тур выборов прошел без серьезных инцидентов.

Досрочные президентские и парламентские выборы были назначены в мае действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Национальный избирательный совет страны уже провозгласил Нобоа, представляющего центристское движение "Национальное демократическое действие", победителем. Его соперница Луиса Гонсалес, которая выдвигалась от левого движения "Гражданская революция", признала свое поражение.

35-летний Нобоа в случае избрания станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Сын одного из богатейших эквадорских предпринимателей обещает спасти экономику страны с помощью программы по стимулированию производства и занятости за счет государственной поддержки малых и средних предприятий, налоговых льгот для компаний и привлечения иностранных инвестиций. Политик также выступает за ужесточение контроля за наркотиками и улучшение снабжения правоохранительных органов.

Нобоа входил в парламентскую группу дружбы между Эквадором и Россией и в этом качестве ездил в Москву в сентябре 2022 года. Поездка была оплачена компанией семьи Нобоа. Политик заявлял, что осуждает специальную военную операцию РФ на Украине, но в то же время предлагал Эквадор в качестве посредника в диалоге между Москвой и Киевом.