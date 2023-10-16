В Колумбии считают, что США могут остановить конфликт на Ближнем Востоке

Если Соединенным Штатам удастся повлиять на ситуацию, можно будет заключить мирное соглашение, "которое позволит существовать двум свободным государствам: Израилю и Палестине", заявил лидер республики Густаво Петро

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство США имеет возможности повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке и остановить конфликт между Израилем и Палестиной, заявил в воскресенье президент Колумбии Густаво Петро.

"Конечно, оккупация Газы будет ошибкой, но правительство США имеет возможность остановить резню. Если это произойдет, все будут оказывать давление на ХАМАС, чтобы израильские заложники были освобождены. Также все будут настаивать на мирном соглашении, которое позволит существовать двум свободным государствам: Израилю и Палестине", - написал глава государства на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее власти еврейского государства вызвали в МИД колумбийского посла Маргариту Манхаррес для беседы, поскольку сочли антисемитскими критические высказывания Петро об израильских ударах по сектору Газа и блокаде региона. Президент Колумбии заявил во вторник, что эти действия ведут к жертвам и разрушениям, подобным последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто.