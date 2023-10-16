ЦАХАЛ заявила, что использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие

В армии Израиля также отметили, что их вооружение "соответствует стандартам НАТО"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израильские военные заявили, что действуют в соответствии с нормами международного права и используют самое легкое и точное оружие для поражения целей в секторе Газа. Соответствующее заявление пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса приводит новостной портал Ynet.

"Мы привержены международному праву и, как правило, стараемся использовать самое легкое и точное оружие, которое у нас есть, для поражения конкретных целей [в секторе Газа]", - сказал Конрикус, отметив также, что вооружение израильской армии "соответствует стандартам НАТО".

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Израиль использовал белый фосфор в ходе военных действий против Ливана и сектора Газа. В организации подчеркнули, что такой вид вооружения запрещен к применению против гражданского населения и объектов, расположенных в гражданских районах, и его использование в густонаселенных районах Газы увеличивает риск для гражданского населения и противоречит международному гуманитарному праву.