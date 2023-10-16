16 октября, 02:31

Yonhap: бомбардировщик США B-52 впервые приземлится на южнокорейской авиабазе

Это может вызвать острую ответную реакцию в КНДР, отмечает агентство

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Американский стратегический бомбардировщик B-52 на этой неделе впервые приземлится на южнокорейской авиабазе, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники. Как ожидается, это вызовет острую ответную реакцию со стороны КНДР.

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Отмечается, что развертывание на юге Корейского полуострова американского бомбардировщика продемонстрирует приверженность США своему присутствию в регионе на фоне растущей, по мнению Вашингтона и его союзников, ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и запланированной на октябрь очередной попытки КНДР запустить военный разведывательный спутник.

В случае приземления B-52 в Южной Корее это станет первым подобным случаем. До этого эти стратегические бомбардировщики лишь совершали полеты над Корейским полуостровом в рамках учений.

  

Теги:
СШАКНДРРеспублика Корея
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