Французский политик обвинил главу ЕК в воинственных замечаниях о Ближнем Востоке

Лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция из-за ЕС больше не имеет голоса

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует "воинственные" высказывания, говоря об обострении палестино-израильского конфликта.

Такое мнение высказал в воскресенье лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен, когда речь идет о кризисе на Ближнем Востоке", - написал он.

Филиппо также отметил, что Франция из-за Евросоюза больше не имеет голоса, а должна, напротив, заботиться о гражданах Израиля и Палестины, мире и деэскалации ближневосточной ситуации.