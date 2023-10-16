Армия Израиля обвинила ХАМАС в нападении на мирную колонну в секторе Газа

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус отметил, что это произошло во время эвакуации людей

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Представитель армии Израиля обвинил ХАМАС в нападении на колонну мирных граждан, эвакуировавшихся с севера сектора Газа. Соответствующее заявление пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса приводит новостной портал Ynet.

По его словам, боевики ХАМАС напали на колонну, которая эвакуировалась из северной части сектора Газа три дня назад (13 октября), что стало причиной гибели 70 мирных граждан. "Мы не атаковали ни одну колонну гражданских лиц, и, по нашим данным, это нападение было совершено ХАМАС. Я не думаю, что у них будут проблемы с убийством мирных жителей, если они решат, что это поможет им на международной арене", - сказал Конрикус.

Ранее палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что "Израиль блокирует гуманитарную помощь в сектор Газа, направленную из Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара" и сообщил о нападении израильтян на колонну мирных граждан, с севера на юг. "Они открыли две дороги и напали на одну, 70 человек погибли", - сказал он.