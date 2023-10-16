Председатель Американского института на Тайване прибыла на остров с визитом

По данным газеты "Тайбэй шибао", в ходе поездки Лора Розенбергер обсудит вопрос безопасности в регионе, а также инвестиции и торговлю между Вашингтоном и Тайбэем

ГОНКОНГ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Американского института на Тайване (AIT) Лора Розенбергер прибыла на остров с пятидневным визитом. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, Розенбергер прибыла на Тайвань в воскресенье и пробудет там до 19 октября. Как отмечает издание, в ходе поездки будут обсуждаться такие вопросы, как региональный мир и безопасность, а также торговля и инвестиции между Тайванем и США.

Это третья поездка Розенбергер на Тайвань после вступления в должность председателя института в марте 2023 года. Первый раз она посетила остров в апреле, второй - в начале июня.

Штаб-квартира Американского института на Тайване располагается в Вирджинии. При этом самый крупный офис AIT расположен в Тайбэе и де-факто выполняет функции посольства США.