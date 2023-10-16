Мирзиёев примет участие в форуме "Один пояс - один путь" 17-18 октября

Президент Узбекистана планирует высказать "свое видение актуальных вопросов международного сотрудничества", сообщили в его пресс-службе

ТАШКЕНТ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17-18 октября посетит с рабочим визитом Пекин для участия в мероприятиях III Международного форума "Один пояс - один путь".

"В повестку саммита включены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, усиления транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, продвижения программ "зеленого" развития, цифровизации и другие", - сообщила пресс-служба Мирзиёева.

Ожидается, что на мероприятии подведут основные итоги многостороннего партнерства за прошедшие 10 лет, а также определят новые задачи взаимодействия на перспективу.

По данным пресс-службы, лидер Узбекистана "выступит с программной речью на пленарной сессии форума и изложит свое видение актуальных вопросов международного сотрудничества в рамках инициативы "Пояса и пути".

Сообщается также, что в ходе визита состоятся переговоры Мирзиёева с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) Ван Хунином, а также несколько других двусторонних встреч.