Власти Австралии отказались от изменения конституции после референдума

Идею признать право аборигенов на собственный консультационный орган в федеральном парламенте страны поддержали только 39,35% австралийцев

СИДНЕЙ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Австралии отнесутся с уважением к решению граждан страны, которые проголосовали на референдуме против поправок в конституцию, позволяющих признать право аборигенов на собственный консультационный орган в федеральном парламенте страны. Соответствующее заявление сделал австралийский вице-премьер Ричард Марлз.

"Очевидно, что мы надеялись на другой результат, но в конечном счете это голос австралийского народа, и мы должны уважать его. Как правительство мы так и поступим, отказавшись от конституционной реформы", - сказал Марлз в эфире телеканала 7News.

Марлз подчеркнул, что целью правительства изначально было именно проведение референдума о признании аборигенов в конституции страны. "Мы шли на выборы, пообещав, что вынесем этот вопрос на суд австралийского народа и дадим ему возможность сделать свой выбор. И это [обещание] мы выполнили", - указал вице-премьер.

Он также отметил, что, несмотря на результаты референдума, власти страны продолжат работу над повышением уровня жизни аборигенов и их более широкой интеграцией в управление государством. "Мы должны добиваться единства австралийского народа и рассмотреть меры для повышения социального благополучия коренных австралийцев", - сообщил он.

Референдум о признании коренных народов путем создания специального консультационного органа в парламенте был вынесен на обсуждение законодательного органа 23 марта. Планировалось, что в случае удачного проведения плебисцита в федеральном парламенте Австралии будет создана закрепленная в конституции специальная структура, получившая название "Голос", в компетенцию которой войдут "советы и консультации по вопросам, касающимся аборигенов", для депутатов и сенаторов. Во время голосования только 39,35% австралийцев поддержали идею, а 60,65% высказались против. По действующему в Австралии законодательству референдум считается несостоявшимся.

По данным переписи 2021 г., аборигены составляют 3,8% населения Австралии (общая численность населения - 26 млн человек). Живут они в основном обособленно, в удаленных от городов районах континента. По сравнению с общей численностью населения Австралии коренные жители, особенно те, кто живет в сельской местности, являются самой бедной частью австралийского общества. По любому социально-экономическому показателю они существенно уступают белому населению. По статистике, среди аборигенов наибольшее число самоубийств, они на первом месте в стране по числу неблагополучных семей, злоупотреблению алкоголем и болезням. Треть заключенных в стране - аборигены. Их продолжительность жизни в среднем на 10 лет меньше, чем у остальных соотечественников.