16 октября, 04:49

В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Инфраструктурный объект в городе Никополе Днепропетровской области Украины получил повреждения. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В городе поврежден <...> инфраструктурный объект", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Кропивницком (ранее - Кировоград), Миргороде Полтавской области и Хмельницком, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье. 

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