Мирзиёев утвердил меморандум об обязательствах Белоруссии в ШОС

Узбекский лидер также дал поручение направить в секретариат Шанхайской организации сотрудничества уведомление о выполнении процедур для вступления международного договора в силу

ТАШКЕНТ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил меморандум об обязательствах Белоруссии для получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документ опубликован на сайте базы национального законодательства Lex.uz.

Ранее сообщалось, что Белоруссия, которая является наблюдателем в ШОС, в июле 2022 года подала заявку на получение статуса полноправного участника этой организации, а через год на саммите организации в Нью-Дели подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса полноправного члена.

"Утвердить меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в тексте постановления главы Узбекистана. В соответствии с документом, президент поручил внешнеполитическому ведомству республики направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур для вступления международного договора в силу.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году, ее членами являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия и Монголия - страны - наблюдатели, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка - страны - партнеры.