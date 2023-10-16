16 октября, 05:13,
обновлено 16 октября, 05:49
Палестино-израильский конфликт

СМИ сообщили о введении на юге Газы пятичасового режима прекращения огня

EPA-EFE/ MOHAMMED SABER
© EPA-EFE/ MOHAMMED SABER

Как отмечает телеканал Al Arabiya, решение приняли, в частности, для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, в южных районах сектора Газа вступит в силу в 09:00 по местному времени (совпадает с мск). С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

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По его сведениям, этот шаг нацелен на то, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав, а также чтобы в Газу могла быть направлена гуманитарная помощь. С необходимостью введения режима прекращения огня согласились конфликтующие стороны. Как отмечает Al Arabiya, у КПП "Рафах" на границе между Газой и Египтом скопились не менее 100 грузовых автомобилей с помощью, ожидающих открытия гуманитарного коридора.

В настоящее время, подчеркивает телеканал, Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа.

Со своей стороны телеканал Al Mayadeen сообщает, что администрация сектора Газа утверждает, что ее представители не знают о введении гуманитарного перемирия. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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