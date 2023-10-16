16 октября, 05:31

Hurriyet: в Анкаре могут пересмотреть позицию по членству Швеции в НАТО

Турецкая газета пишет, что из-за инцидента со сбитым американскими военными турецким беспилотником в Сирии, президент республики может принять отрицательное решение в отношении Стокгольма

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Турция может пересмотреть позицию в вопросе ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО после инцидента со сбитым американскими военными в начале октября в Сирии турецким беспилотником. Об этом сообщает проправительственная газета Hurriyet.

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Издание отмечает, что турецкий президент Тайип Эрдоган в последние дни довольно резко критикует США за это происшествие. В итоге это может негативно отразиться на процедуре рассмотрения в турецком парламенте заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. "Ранее все говорило в пользу того, что парламент в октябре одобрит заявку Швеции, однако Эрдоган мог принять новое решение после того, как США сбили наш беспилотник [в Сирии]", - пишет обозреватель газеты Абдулкадир Сельви. 

Теги:
ШвецияСШАТурция
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