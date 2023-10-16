Лидеры Ближнего Востока заверили Блинкена, что не хотят эскалации конфликта

По словам госсекретаря США, за последние несколько дней он посетил Израиль, Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Лидеры Израиля и ряда арабских государств заверили госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего эти страны на минувшей неделе, что не хотят дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта по региону. Об этом Блинкен сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"За последние несколько дней я посетил Израиль, Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. Что я услышал от каждого из этих партнеров - это общее видение необходимости предотвратить конфликт от дальнейшего распространения, защитить жизни беззащитных людей, и предоставить помощь тем в Газе, кто в ней нуждается", - отметил дипломат.