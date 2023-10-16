В США опасаются провокации со стороны ХАМАС в случае визита Байдена в Израиль

Как сообщил источник газеты Politico, американского лидера пригласил премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Боевики палестинского движения ХАМАС, которое в США признано террористической организацией, могут предпринять "провокационный удар" во время возможного визита американского президента Джо Байдена в Израиль, считают в Вашингтоне. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание пишет, что визит американских сенаторов, который состоялся на минувшей неделе, свидетельствует об опасности, с которой может столкнуться Байден. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и другие законодатели были вынуждены укрыться в бомбоубежище, когда была объявлена воздушная тревога. При этом визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в еврейское государство прошли без "осложнений".

По данным газеты, администрация Байдена "рассматривает возможность" его визита в Израиль, он может состояться на текущей неделе. Американского лидера, по словам источника издания, пригласил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Байден сообщил своим помощникам, что заинтересован в поездке, чтобы продемонстрировать "сильную поддержку" еврейскому государству. Однако визит может и не состояться - все зависит от ситуации в области безопасности в Израиле, указывает Politico.

Ранее о возможном визите Байдена в Израиль сообщал портал Axios. Эту же информацию подтверждает источник агентства Associated Press.