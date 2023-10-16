Отставной генерал армии США заявил, что американские ВС серьезно ослабли при Байдене

Дон Болдук считает, что вооруженные силы США оказались "логистически перегружены" и не способны вести военные действия во многих частях земного шара одновременно

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США оказались "логистически перегружены" и не способны вести военные действия во многих частях земного шара одновременно при администрации Джо Байдена. Такое мнение выразил генерал армии США в отставке Дон Болдук в интервью телеканалу Fox News.

Он также добавил, что политикам необходимо "начать говорить правду", которую "долгое время никто не хотел слышать" и столкнуться с "суровой реальностью", где Америка продолжает терять ее мировой авторитет.

В качестве причины возникновения подобной ситуации генерал в отставке назвал некомпетентное командование, которое "озабочено чем угодно", кроме "способности США вести войны и побеждать". Также эксперт указал, что политика Байдена на стратегическом уровне имеет ряд недостатков, которые послужили причиной обострения палестино-израильского конфликта.