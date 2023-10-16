Блинкен: США работают над тем, чтобы жители Газы получили необходимую помощь

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, ХАМАС "не волнует, страдают ли палестинцы"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают Израиль и его право на оборону, но при этом работают над тем, чтобы жители сектора Газа могли получить необходимую помощь, в том числе воду и медикаменты. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы поддерживаем Израиль в его обороне. Соединенные Штаты также активно работают над тем, чтобы жители Газы смогли уберечься от опасности, а необходимая помощь - продовольствие, вода и медикаменты - поступала", - написал дипломат на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Госсекретарь также выступил с утверждением, что палестинское движение ХАМАС "не волнует, страдают ли палестинцы".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, вводится в южных районах сектора Газа. По его сведениям, этот шаг нацелен на то, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав, а в Газу могла быть направлена гуманитарная помощь. Режим прекращения огня вступит в силу в 09:00 по местному времени (совпадает с мск), с необходимостью его введения согласились конфликтующие стороны.