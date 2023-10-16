Еще около 60 граждан ФРГ вывезли из Израиля самолетом Бундесвера

В заявлении оперативного командования вооруженных сил Германии сообщили, что всего эвакуировали 222 человека

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Еще порядка 60 граждан Германии эвакуировали из Израиля самолетом Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в заявлении оперативного командования Бундесвера, опубликованном в соцсети Х ("Икс", ранее Twitter).

Пассажиров вывезли на транспортном самолете A400M, который приземлился в Вунсторфе в 02:45 по местному времени (03:45 мск). Этот рейс стал четвертым полетом самолетов Бундесвера с целью эвакуации германских граждан. "Таким образом, на настоящий момент оперативное командование Бундесвера совместно с ВВС Германии перевезло 222 человека из Израиля в Германию", - говорится в сообщении военных.

Согласно совместному заявлению МИД и Минобороны ФРГ, распространенному в воскресенье, около 160 граждан Германии уже вывезли из Израиля самолетами Бундесвера после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. МИД ФРГ ранее настоятельно призвал граждан отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан. Агентство DPA писало, что около 2,8 тыс. граждан Германии и членов их семей уже выехали из Израиля после обострения ситуации вокруг сектора Газа.