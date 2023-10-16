16 октября, 06:15,
обновлено 16 октября, 06:36
Палестино-израильский конфликт

СМИ: разведка "Моссад" поддержала предложение о закрытии бюро Al Jazeera в Израиле

В то же время, по сведениям радиостанции Kan, служба общей безопасности еврейского государства занимает более сдержанную позицию по этому вопросу

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израильская разведка "Моссад" поддерживает предложение министра связи Израиля Шломо Каръи о закрытии в стране бюро Al Jazeera. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее данным, выдвинутую 15 октября главой Минсвязи инициативу по закрытию бюро телеканала по причине подстрекательства и риска от его деятельности для военных уже поддержали в Генштабе, Минобороны и МИД еврейского государства, где раньше придерживались противоположного мнения.

Служба общей безопасности Израиля занимает более сдержанную позицию, но против закрытия бюро канала не возражает, отмечает Kan. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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