В Италии заявили, что решение об отзыве контингентов из Ливана будут принимать с ООН

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто подчеркнул, что считает "абсолютно реальным" риск вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке большего числа стран

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, ранее не исключивший отзыва итальянского контингента из Ливана в случае явных угроз безопасности, заявил, что такое решение будет приниматься по согласованию с ООН.

"Решение по ВСООНЛ [Временные силы ООН в Ливане] не является национальным, потому что мы находимся там вместе с испанцами, французами, индийцами и многими другими. Либо мы все останемся, либо все уйдем. А пока мы каждый час отслеживаем ситуацию. Конечно, если мы поймем, что нашим многонациональным контингентам угрожает опасность, мы по согласованию с ООН примем решение о выводе", - сказал он в интервью газете La Repubblica. Министр вновь подчеркнул, что считает "абсолютно реальным" риск вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке большего числа стран.

Одна из ракет, выпущенных из зоны палестино-израильского конфликта, упала 15 октября на территории штаба ВСООНЛ в Эн-Накуре. В состав миссии входят около тысячи итальянских военнослужащих. В результате взрыва никто не пострадал, база не была целью обстрела. По сведениям военных источников, ракету выпустили боевики шиитской организации "Хезболлах" с территории Ливана. Армия обороны Израиля возобновила удары по ее объектам.