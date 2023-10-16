FT: Иран не стремится к эскалации палестино-израильского конфликта

Однако эксперты полагают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше будут шансы, что в него вступят группировки, которые, как утверждается, имеют тесные связи с Ираном, отмечает газета

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Иран не хочет, чтобы обострение между Израилем и Палестиной переросло в региональной конфликт. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на экспертов, отмечая, что пока не ясно, как именно Тегеран может отреагировать на дальнейшую эскалацию.

"Иран не намерен ввязываться в войну [между Израилем и Палестиной]", - цитирует издание слова бывшего вице-президента Ирана Мохаммада Али Абтахи. По его мнению, Исламская Республика не станет вмешиваться в палестино-израильский конфликт, даже если Израиль начнет наземное вторжение в Газу. Как отмечают иранские аналитики, на которых ссылается издание, Ирану не выгоден широкомасштабный региональный конфликт. Поэтому, по мнению экспертов, Тегеран отрицает свою причастность к нападению ХАМАС на Израиль.

В свою очередь, западные дипломаты, с которыми побеседовала газета, полагают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше будут шансы, что в него вступят группировки, которые, как утверждается, имеют тесные связи с Ираном. Газета указывает, что Тегеран оказывает влияние на разные силы в регионе, включая ливанское движение "Хезболлах" и шиитские движения в Ираке и Сирии. По мнению бывшего иранского посла в Ливане Ахмада Дастмалчияна, вмешательство подобных сил в конфликт будет зависеть от того, "как далеко и в каких масштабах" будет действовать Израиль.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что масштабы палестино-израильского конфликта могут расшириться, если Израиль не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа. Иранское постоянное представительство при ООН сообщило агентству Reuters, что Иран не намерен вступать в военный конфликт с Израилем до тех пор, пока еврейское государство не совершит атаку на исламскую республику.