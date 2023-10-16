Уточненные данные экзитполов по итогам выборов в Польше укрепили положение оппозиции

Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести 17 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уточненные данные экзитполов, опубликованных в Польше после состоявшихся 15 октября парламентских выборов, показали, что объединенная оппозиция сохраняет за собой лидирующее положение. Обновленные данные исследовательского центра Ipsos представило Польское агентство печати.

Первое место занимает правящая в республике уже восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS). Согласно данным уточненного экзитпола, она набрала 36,6% голосов (198 мандатов), что на 0,2% меньше первых неофициальных итогов.

Этого результата недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство. Потенциальный партнер PiS по коалиции - националистическая партия евроскептиков "Конфедерация" - получает 6,4% (14 мандатов), что не изменит ситуацию.

Крупнейшая оппозиционная "Гражданская коалиция" Туска, по новым данным, получает 31% голосов (161 мандат), потеряв 0,6%. Центристское объединение "Третий путь" завоевало 13,5% голосов (57 мандатов), что на 0,5% больше первого результата, "Левые" сохранили прежние 8,6% (30 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в 460-местном парламенте.

Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести во вторник. На данный момент подсчитано только 15% бюллетеней.

Лидеры PiS и оппозиции уже выступили с заявлениями о том, что рассчитывают получить право сформировать правительство. Решение о том, кому предоставить это право, принимает президент после оглашения официальных итогов и переговоров.