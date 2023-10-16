Глава МИД Италии посетит Тунис

Как заявил Антонио Таяни, "быть на стороне Израиля, как это делает Италия, не означает быть против Палестины или палестинского народа"

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что отправится в Тунис для поиска путей урегулирования на Ближнем Востоке.

"Мы неустанно работаем над освобождением заложников, поддерживаем палестинское гражданское население и выступаем за деэскалацию конфликта. После Израиля и Иордании я также поеду в Тунис", - сказал он в интервью газете Il Messaggero. Ранее глава МИД Италии посетил Египет.

По словам Таяни, "быть на стороне Израиля, как это делает Италия, не означает быть против Палестины или палестинского народа". "Они являются жертвами [движения] ХАМАС, которое использует их в качестве живого щита, - добавил министр. - Мы говорим "нет" терроризму. <...> Но, конечно, работаем над тем, чтобы добиться окончательной стабилизации ближневосточного региона".

В понедельник, как ожидается, Италию посетит король Иордании Абдалла II. Таяни назвал его визит очень важным, "поскольку Иордания является ключевой страной как носитель мира".