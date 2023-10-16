16 октября, 06:52,
обновлено 16 октября, 07:37
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Шольц посетит Израиль 17 октября

Как сообщила газета Yedioth Ahronoth, канцлер ФРГ пробудет в еврейском государстве несколько часов, после чего направится в Египет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Израиль во вторник, 17 октября. С таким утверждением выступила газета Yedioth Ahronoth.

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По ее данным, Шольц пробудет в еврейском государстве несколько часов, после чего направится в Египет. Пока что ни один государственный лидер не посещал Израиль с момента очередного обострения 7 октября вооруженного конфликта между еврейским государством и палестинским радикальным движением ХАМАС.

13 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Израиль. Там она провела встречу со своим израильским коллегой Эли Коэном, а также поговорила с родственниками похищенных граждан Германии в кризисном центре города. В ходе визита Бербок была вынуждена укрыться в убежище из-за ракетного обстрела Израиля со стороны ХАМАС. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильШольц, Олаф
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