Бывший премьер страны сообщил, что граждан с "белыми билетами" хотят отправить на передовую

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Украины негласно запретили выпускать из страны негодных к службе в вооруженных силах граждан, чтобы отправить их в армию и затем на передовую. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Когда киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с "белыми билетами" - признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета - массово ринулись покидать Нэньку (Украину - прим. ТАСС). За месяц около 20 тыс. белобилетчиков выехали за границу. У [президента Украины Владимира] Зеленского смекнули - ресурс уезжает, призывать будет некого! И негласно запретили Госпогранслужбе выпускать за границу не подлежащих мобилизации мужчин призывного возраста", - написал он в своем Telegram-канале. Азаров отмечает, что этот запрет противоречит законодательству страны, которое позволяет лицам с инвалидностью пересекать границу во время введения на Украине режима чрезвычайного или военного положения.

Экс-премьер также отметил, что пограничники перестали давать разрешение на выезд, даже при наличии всех необходимых документов. По его словам, вместо этого граждан отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования, где их признают частично годными и забирают на фронт.