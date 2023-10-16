Израиль ликвидировал шесть высокопоставленных представителей ХАМАС с 7 октября

К их числу, в частности, относятся командиры рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади и Билал Аль-Кадра

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля ликвидировали шесть ключевых оперативников ХАМАС после атаки 7 октября палестинской группировки на территорию израильского государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, к числу ликвидированных лиц относятся командиры рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади и Билал Аль-Кадра, член политбюро ХАМАС Закария Абу Маамар, командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазз Ид, министр экономики ХАМАС в секторе Газа Джавад Абу Шамала и руководитель воздушной системой ХАМАС в Газе Мурад Абу Мурад.