16 октября, 06:59,
обновлено 16 октября, 07:57
Палестино-израильский конфликт

Израиль ликвидировал шесть высокопоставленных представителей ХАМАС с 7 октября

К их числу, в частности, относятся командиры рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади и Билал Аль-Кадра

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля ликвидировали шесть ключевых оперативников ХАМАС после атаки 7 октября палестинской группировки на территорию израильского государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

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По данным ЦАХАЛ, к числу ликвидированных лиц относятся командиры рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади и Билал Аль-Кадра, член политбюро ХАМАС Закария Абу Маамар, командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазз Ид, министр экономики ХАМАС в секторе Газа Джавад Абу Шамала и руководитель воздушной системой ХАМАС в Газе Мурад Абу Мурад. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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