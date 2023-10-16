Умер экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Ему было 86 лет

СТОКГОЛЬМ, 16 октября. /ТАСС/. Бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни.

Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

"Президент Мартти Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40 (совпадает с мск). На момент смерти президенту Ахтисаари было 86 лет", - указано в сообщении канцелярии.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом в эпоху перемен, которая привела Финляндию в глобальную эру ЕС", - приводит канцелярия слова Ниинистё.