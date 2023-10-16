16 октября, 07:05,
обновлено 16 октября, 07:43

Умер экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Мартти Ахтисаари. Sean Gallup/ Getty Images
Мартти Ахтисаари
© Sean Gallup/ Getty Images

Ему было 86 лет

СТОКГОЛЬМ, 16 октября. /ТАСС/. Бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни.

Читайте также
Биография Мартти Ахтисаари

Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

"Президент Мартти Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40 (совпадает с мск). На момент смерти президенту Ахтисаари было 86 лет", - указано в сообщении канцелярии.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом в эпоху перемен, которая привела Финляндию в глобальную эру ЕС", - приводит канцелярия слова Ниинистё. 

Теги:
ФинляндияАхтисаари, Мартти
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация