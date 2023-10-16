Байден счел возможным "объединить всю Европу" и подавить руководство РФ

Кроме того, президент США объяснил желание переизбраться на посту главы государства тем, что в мире сейчас наступил "переломный момент"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что Вашингтон может "объединить всю Европу" и лишить руководство РФ свободы действия. Такую версию он изложил в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

Объясняя желание переизбираться на высшем государственном посту США, Байден отметил, что в мире сейчас наступил "переломный момент", и происходят изменения. "Представьте, что нам удалось бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений. Я думаю, мы можем сделать это", - сказал он.

"Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу, и [президент России Владимир] Путин, наконец, будет подавлен так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает", - утверждал американский лидер. "У нас огромные возможности, огромные возможности сделать мир лучше", - полагает он.

Как заявил Путин в начале октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Вашингтон пытается не просто устанавливать правила для всех, но и поучает в хамской форме, как и кому себя вести. Президент указал, что международное право пытаются подменить порядком, основанным на неких правилах. "Это просто дурь какая-то, чушь. Это пытаются внедрять в сознание миллионов людей", - добавил он.

"Наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен себя вести. Делается и говорится это откровенно в хамской форме", - сказал глава государства. Путин призвал Вашингтон избавиться от спеси.