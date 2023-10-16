16 октября, 07:35,
обновлено 16 октября, 07:56

Китай пригласил Россию к участию в инициативе "Один пояс - один путь"

По словам главы МИД КНР Ван И, Пекин ценит поддержку, которую оказывает сотрудничеству в этом направлении президент РФ Владимир Путин

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайские власти приглашают Россию к дальнейшей реализации совместных проектов в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь". Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы приветствуем дальнейшее участие России [в проектах инициативы "Один пояс - один путь"]", - заявил Ван И, которого цитирует китайское внешнеполитическое ведомство. По его словам, Пекин ценит поддержку, которую оказывает сотрудничеству в этом направлении президент РФ Владимир Путин. 

Теги:
РоссияКитайВан И
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