Китай пригласил Россию к участию в инициативе "Один пояс - один путь"

По словам главы МИД КНР Ван И, Пекин ценит поддержку, которую оказывает сотрудничеству в этом направлении президент РФ Владимир Путин

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайские власти приглашают Россию к дальнейшей реализации совместных проектов в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь". Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы приветствуем дальнейшее участие России [в проектах инициативы "Один пояс - один путь"]", - заявил Ван И, которого цитирует китайское внешнеполитическое ведомство. По его словам, Пекин ценит поддержку, которую оказывает сотрудничеству в этом направлении президент РФ Владимир Путин.