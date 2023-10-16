Венесуэла ожидает делегацию России для проведения межправкомиссии в 2024 году

Она пройдет в Каракасе

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Венесуэла ожидает российскую делегацию в Каракасе для проведения межправкомиссии в 2024 году. Об этом заявил министр нефтяной промышленности республики Педро Тельечеа на пленарном заседании межправительственной комиссии высокого уровня.

"Гордимся тем, что в следующем году будем принимать у себя делегацию Российской Федерации в Каракасе, чтобы провести восемнадцатое заседание межправительственной комиссии высокого уровня", - сказал он.

В понедельник проходит семнадцатое заседание российско-венесуэльской межправкомиссии. Сопредседателями комиссии являются вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Тельечеа. Как сообщил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, стороны обсудят развитие партнерства в сфере энергетики, технологий, финансов и инвестиций.